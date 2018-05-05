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Пьяный военный ВСУ на БМП насмерть переехал сослуживца


Добавлено: 05 май 2018 в 22:21, Категория: Новости на сегодня
Пьяный военный ВСУ на БМП насмерть переехал сослуживца

Как сообщает военная прокуратура Центрального региона, военнослужащий-контрактник погиб на полигоне в Черниговской области из-за наезда БМП.

Инцидент произошел на полигоне в пгт Гончаровское. Двое военнослужащих после учений остались на полигоне, чтобы отремонтировать БМП, а перед этим купили в ближайшем посёлке алкоголь и выпили его.

«Военнослужащий военной службы по контракту, механик-водитель, находясь за рулем БМП, наехал на солдата-контрактника — военнослужащего своей же военной части, 1996 года рождения.

В результате наезда последний погиб на месте. Виновник трагедии, завершив ремонт, решил подъехать к другой БМП, чтобы взять её на буксир, однако он не заметил потерпевшего, который лёг отдыхать вблизи второй БМП, и наехал на него, в результате чего последний получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью», — уточнили в прокуратуре.

На место происшествия был вызван медицинский работник, который провёл неотложные реанимационные действия, однако спасти пострадавшего не удалось.

Содержание алкоголя в крови виновника инцидента составляло 0,44 промилле.

По факту гибели военного полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее телесные повреждения или гибель потерпевшего). Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.


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Добавлено: 05 май 2018 в 22:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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