Пьяный военный ВСУ на БМП насмерть переехал сослуживца

Как сообщает военная прокуратура Центрального региона, военнослужащий-контрактник погиб на полигоне в Черниговской области из-за наезда БМП.

Инцидент произошел на полигоне в пгт Гончаровское. Двое военнослужащих после учений остались на полигоне, чтобы отремонтировать БМП, а перед этим купили в ближайшем посёлке алкоголь и выпили его.

«Военнослужащий военной службы по контракту, механик-водитель, находясь за рулем БМП, наехал на солдата-контрактника — военнослужащего своей же военной части, 1996 года рождения.

В результате наезда последний погиб на месте. Виновник трагедии, завершив ремонт, решил подъехать к другой БМП, чтобы взять её на буксир, однако он не заметил потерпевшего, который лёг отдыхать вблизи второй БМП, и наехал на него, в результате чего последний получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью», — уточнили в прокуратуре.

На место происшествия был вызван медицинский работник, который провёл неотложные реанимационные действия, однако спасти пострадавшего не удалось.

Содержание алкоголя в крови виновника инцидента составляло 0,44 промилле.

По факту гибели военного полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее телесные повреждения или гибель потерпевшего). Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.