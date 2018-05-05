Роспотребнадзор рассказал, как спастись от жары

Роспотребнадзор предупредил россиян о приближающейся аномальной жаре в ряде регионов и выпустил памятку с рекомендациями, как избежать перегрева в жаркую погоду. Текст опубликован в субботу на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечает, что в ряде регионов Российской Федерации установилась аномально жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей». Во избежание последствий Роспотребнадзор рекомендует гражданам соблюдать «ряда простых, но эффективных профилактических мер».

Прежде всего специалисты советуют правильно подходить к выбору одежды: носить головной убор, сделать выбор в пользу свободных вещей светлых цветов из натуральных, а не синтетических материалов. Также в ведомстве призвали обратить внимание на питание: отказаться от жареного, алкоголя, энергетических напитков в пользу фруктов, рыбы и морепродуктов, чая.

Пережить жару, добавили в Роспотребнадзоре, помогут нанесение ментолового масла на виски, сбрызгивание лица термальной водой и небольшие дозы аспирина перед выходом на улицу. Профилактике перегрева также будут способствовать ограниченное пребывание на улице, снижение до минимума физической нагрузки, водные процедуры.

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