«Россия 24» сняла с эфира «Бесогон» Михалкова

Телеканал «Россия 24» отменил показ авторской передачи российского кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон», запланированный на 5 и 6 мая, согласно сетке вещания.

На официальном сайте программы есть информация об отмене показа, но причина снятия выпусков с эфира не указана.

Там же говорится, что в выпуске «Синдром Гарри Поттера», показ которого отменен, «Никита Михалков рассуждает о трудностях коммуникаций в современном мире: почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят, почему целые страны не слышат друг друга, превращая все общение в фарс и фальшь?»

Сам режиссер не смог прокомментировать отмену показа своей передачи, отмечает радиостанция «Говорит Москва»: по ее данным, Михалков сейчас «находится на выборе натуры».

Это не первый случай снятия «Бесогона» с эфира: в 2015 году один из выпусков не стали показывать «по этическим причинам».