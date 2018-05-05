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Россия может предотвратить новую войну «на дымящихся развалинах Сирии», — СМИ США 


Добавлено: 05 май 2018 в 08:07, Категория: Новости на сегодня
Россия может предотвратить новую войну «на дымящихся развалинах Сирии», — СМИ США 

Силы Асада укрепляют свои позиции в Сирии, однако это может спровоцировать потенциально более опасную конфронтацию с Израилем, предупреждает в статье для The News York Times эксперт по Ближнему Востоку Йост Хилтерманн.

По его мнению, именно Россия способна не допустить перехода сирийской войны в более хаотичную и смертоносную фазу. И это даёт почву для сотрудничества с США, поскольку Вашингтону тоже не нужен хаос на Ближнем Востоке, отмечается в статье.

Правительственные силы президента Асада настойчиво отвоёвывают территории, захваченные ранее группировками вооружённой оппозиции, и укрепляют свои позиции в Сирии.

Это может положить конец сирийскому конфликту, однако способно спровоцировать и новую, потенциально гораздо более опасную конфронтацию, предупреждает в своей статье для The News York Times директор программы Международной кризисной группы по Ближнему Востоку Йост Хилтерманн. По его мнению, ключевая сила, которая способна не допустить перехода сирийской войны в «более хаотичную и смертоносную фазу», — это Россия, которая получила контроль над сирийским воздушным пространством и заняла место «политического кормчего» в регионе.

«Чтобы понять, насколько опасна обстановка в Сирии, достаточно взглянуть на карту», — поясняет автор.

На северо-западе в провинции Идлиб, где за зоной деэскалации наблюдает турецкая армия, ситуация остаётся напряжённой, однако правительственные силы твёрдо намерены «выдавить» оттуда турок, джихадистов и прочие вооружённые формирования.

На северо-востоке курды создали нечто вроде самоуправления, и руководят там ополченцы из Отрядов народной самообороны, которые являются американскими союзниками в борьбе против террористов — однако эта группировка является сирийским отделением Рабочей партии Курдистана, которая действует в Турции, и поэтому находится в перекрестье турецкого прицела.

Дальше к востоку по пустыне вблизи иракской границы до сих пор бродят разрозненные остатки отрядов ИГИЛ*, которых преследуют Соединённые Штаты, Отряды народной самообороны и сирийский режим, а поддерживают Иран и связанные с ним боевики, говорится в статье.

Однако «гораздо более серьёзная опасность», по мнению автора, надвигается с юга, вдоль разделяющей Израиль и Сирию линии перемирия.

Недавние взаимные нападения Израиля, Ирана и его союзников усилили риск эскалации, подчёркивается в статье: «В феврале только телефонный звонок российского президента Владимира Путина премьер-министру Биньямину Нетаньяху заставил Израиль отказаться от дальнейших авиаударов по объектам сирийского правительства и Ирана, начатых после того, как в израильское воздушное пространство вторгся иранский беспилотник. А недавно Израиль воспользовался международным возмущением по поводу вероятной химической атаки сирийского режима и нанёс вторую серию ударов, в результате которых на сирийском аэродроме было убито 10 иранских и прочих военнослужащих».

Иран уже пообещал дать ответ на эту атаку, и скорее всего, сделает это в удобный для него момент, предупреждает автор: «Это игра по принципу „кто первым моргнёт”, и она очень легко и быстро может выйти из-под контроля».

Эффективное «вмешательство Путина» в ход февральских событий доказало, что именно Россия «находится в идеальном положении для того, чтобы предотвратить открытую войну между Израилем и Ираном на дымящихся развалинах Сирии», пишет эксперт.

В отличие от США, Москва поддерживает «прочные рабочие отношения» практически со всеми, включая Тель-Авив, Дамаск и Анкару, а также с «Хезболлой». Более того, Россия «крайне заинтересована в недопущении израильско-иранской войны в Сирии», хотя бы ради сохранения собственных побед, полагает автор.

Вопрос заключается в том, способна ли и готова ли Россия сыграть такую роль на практике? Вероятно, лучший способ не допустить столкновений между Ираном (и «Хезболлой») и Израилем заключается в создании оперативного «канала связи» для всех сторон напрямую с Кремлём и с российскими военными.

«Но Путину может быть неинтересно принимать такие упреждающие меры, поскольку он в настоящее время может демонстрировать своё персональное участие, просто снимая телефонную трубку и разряжая кризис», — отмечается в статье.

В то же время и Соединённые Штаты пока тоже ещё в состоянии сыграть важную роль в том, чтобы избежать новой эскалации, пишет автор статьи в The News York Times.

И хотя непонятно, поддержит ли Вашингтон со своими европейскими союзниками посреднические усилия России — однако они обязаны их поддержать, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, подчёркивает автор: «Даже Израиль обращается к России, чтобы та утихомирила Иран и „Хезболлу” в Сирии или, по крайней мере, не дала им перебросить свои наступающие войска к Голанским высотам. Поэтому США, отказавшиеся от активного дипломатического участия в сирийском конфликте, должны согласиться на российские посреднические усилия и даже содействовать им».

За последние три года роль США в Сирии была низведена до «помехи на пути урегулирования», и это лишь подчеркнули апрельские авиаудары, нанесённые американцами совместно с Великобританией и Францией в ответ на «предполагаемую химическую атаку режима Асада», говорится в статье. Эти удары не принесли большого результата, и лишь время покажет, сумеют ли они «удержать Дамаск от применения химического оружия».

В то же время это были «преднамеренно символические удары», и Вашингтон вполне мог подкрепить их какими-то конкретными требованиями, пригрозив сирийцам более мощным нападением, полагает автор: «Соединённые Штаты, обладающие сокрушительной военной мощью, по-прежнему в состоянии оказать решающее воздействие на военную обстановку в Сирии, однако им придётся сочетать угрозу применения силы с дипломатией».

Отношения между Россией и США за последнее время серьёзно ухудшились. Но ни та, ни другая страна не хочет, чтобы ситуация на Ближнем Востоке ещё больше вышла из-под контроля, поскольку последствия могут быть непредсказуемыми. И это создаёт пусть непрочную, но всё же определённую «общность взглядов» для сотрудничества, по крайней мере на двух фронтах, сообщается в статье. По мнению автора, первый «фронт» — это урегулирование военного конфликта в Сирии.

Вряд ли текущая ситуация способствует политическому урегулированию с участием оппозиции, поскольку «фортуна отвернулась» от противников Асада на поле боя, пишет The News York Times.

Однако России нужна определённая мера стабильности, чтобы объявить о своей победе и сократить военное присутствие. Именно поэтому Москва «подменила» утративший свою актуальность женевский мирный процесс под эгидой ООН переговорами с участием Ирана и Турции в Астане в прошлом году, поясняет автор: «Россия решила содействовать этому процессу, так как поняла, что Асад, ослабленный длительной войной, не сможет одержать победу на поле боя и даже выжить без военной помощи извне, а уж тем более управлять страной, которую он разрушил».

Эта «слабость» Асада и потребность России в стабильности могут дать Соединённым Штатам и Европе определённые «рычаги влияния», говорится в статье. В роли таких рычагов могут выступить финансовые средства на стабилизацию и восстановление Сирии, которых сейчас нет у России и Ирана, либо же США и Европа могут сыграть роль «спойлера», считает автор.

Бессрочное пребывание американских военных на востоке Сирии, где они удерживают большие участки территории, не отдавая их под контроль Дамаска, тоже может стать мощным рычагом воздействия — однако это опасный козырь, который сохраняет возможность конфронтации сверхдержав, предупреждает эксперт.

Второй фронт возможного сотрудничества, по мнению автора, — это снятие напряжённости в отношениях между Израилем и Ираном, которые за последнее время заметно накалились. Здесь администрация Трампа также может поддержать возглавляемые Россией посреднические усилия. Но для этого Белому дому потребуется не только активное взаимодействие с Москвой, но и совершенно иной подход к другому союзнику сирийского правительства — Ирану, отмечается в статье. И если Соединённые Штаты выйдут из ядерного соглашения (а они скорее всего сделают это до 12 мая), то это станет для Вашингтона началом пути к военной конфронтации с Ираном, предостерегает автор.

С другой стороны, если американцы станут действовать с Ираном так же, как и с Северной Кореей, и всерьёз приступят к переговорам с иранскими руководителями, это поможет ослабить напряжённость на Ближнем Востоке.

«Американской администрации будет очень непросто пройти этот путь, так как её возглавляет неуравновешенный президент. Но из-за угрозы эскалации альтернатива этому будет намного, намного опаснее», — заключает автор статьи.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.


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Добавлено: 05 май 2018 в 08:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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