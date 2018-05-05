Российские военнослужащие в Таджикистане почтили память погибших в Афганской войне

В Душанбе, где дислоцирована крупнейшая российская военная база за границей, прошла акция «Неделя памяти погибших в Афганской войне». В ней приняли участие военнослужащие Центрального военного округа.

Мероприятие прошло в преддверии 9 Мая. Военнослужащие российской базы возложили цветы у бюста Героя Советского Союза Александра Мироненко и монумента воинам-интернационалистам. На акции «Неделя памяти погибших в Афганской войне» также присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители посольства РФ в Таджикистане, школьники и активисты общественных организаций.

Военнослужащие военной базы в Таджикистане участвовали в интернациональных операциях во время вооруженных конфликтов в Республике Афганистан.