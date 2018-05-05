Российский «Шторм» изменит ситуацию в трёх регионах, — СМИ США

Перспективный авианесущий крейсер проекта «Шторм» может изменить баланс сил на море сразу в трёх регионах, пишет издание Military Watch.

По словам экспертов, в Средиземном море, где Россия уже значительно увеличила своё присутствие, такой корабль был бы полезен для обеспечения гарантий безопасности Дамаску как важнейшему союзнику Москвы в регионе.

Кроме того, появление там авианесущего крейсера могло бы служить символом поддержки для стран Персидского залива, с которыми Россия также налаживает военно-политические связи, говорится в статье.

Во-вторых, корабль проекта «Шторм» сможет действовать при низких температурах, в частности в Арктике. Так как американские авианосцы не предназначены для операций в таких климатических условиях, появление «Шторма» позволит приобрести решающее преимущество в силах в регионе, крайне богатом природными ресурсами.

Кроме того, авианесущий крейсер может пригодиться России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его появление сможет сдвинуть баланс сил на море не в пользу западных стран и Японии, отмечает издание.

Разработка перспективного авианесущего крейсера может вызвать интерес у потенциальных покупателей, например у Индии. Палубная версия истребителя пятого поколения Су-57 также могла бы заинтересовать Китай.

С учетом всех этих факторов создание «Шторма» выглядит вполне целесообразным, заключает Military Watch.

Проект «Шторм» был впервые представлен широкой публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2015». В 2017 году замглавы Минобороны Юрий Борисов сообщил, что заложить новый авианесущий крейсер планируется к 2025 году.

Сейчас в составе российского ВМФ есть лишь один корабль такого класса — «Адмирал Кузнецов».