Сборная Дании по буллитам победила команду Германии на чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сборная Дании обыграла по буллитам команду Германии, одержав первую победу на домашнем чемпионате мира по хоккею.

Встреча группы B, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу датчан, в составе которых в основное время шайбами отметились Йеспер Йенсен (29-я минута) и Фредерик Сторм (36-я). У немцев отличились Леон Драйзайтль (33-я) и Язин Элиц (51-я). Решающий буллит забил Франс Нильсен.

Датчане 5 мая встретятся со сборной США, а немцы днем позже сыграют с командой Норвегии.