Сборные Катара и Японии примут участие в Кубке Америки-2019 в Бразилии

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сборные Катара и Японии примут участие в Кубке Америке по футболу в 2019 году в Бразилии, сообщается на сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

"Кубок Америки-2019 станет захватывающим соревнованием, в которой любая сборная может завоевать титул. Помимо участия десяти национальных команд-членов конфедерации, мы приветствуем нового участника, сборную Японию, с чьей ассоциацией мы объединены тесной дружбой и взаимопониманием. Также в первый раз наш выбор пал на команду Катара, где пройдет чемпионат мира по футболу 2022 года", - сказал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.

Кубок Америки-2019 пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля 2019 года. Действующим чемпионом турнира является сборная Чили.