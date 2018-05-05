Сценарий первого эпизода сериала «Доктора Кто» продали за 6,2 тысячи фунтов стерлингов

Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация сообщила, что сценарий первого пробного эпизода научно-фантастического сериала «Доктора Кто» продали за 6,2 тысячи фунтов стерлингов на аукционе.

Его нашли в доме, который когда-то принадлежал Уильяму Хартнеллу. Он первый сыграл главную роль в этой кинокартине. Поклонники сразу же заинтересовались находкой, поэтому неудивительно, что данный лот сразу же забрали.

Ранее сообщили, что неизвестный выиграл 521 миллион долларов в лотерею Mega Millions в Америке. Канал Fox News уточнил, что билет он приобрел на заправке «Лукойл».