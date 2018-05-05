Секретный инопланетный город на спутнике Юпитера обнаружил известный уфолог

На Ганимеде, спутнике Юпитера, знаменитый уфолог Скотт Уорринг обнаружил черный куполообразный город, по его мнению, возведенный представителями инопланетной цивилизации.

Это открытие было сделано благодаря снимкам NASA, которые Уорринг внимательно изучил. По мнению уфолога, ученые ошибались, полагая, что кратер Кхенсу является природным образованием. Уоринг утверждает, что на самом деле это целый мегаполис, построенный нашими братьями по разуму и тщательно скрываемый от землян. Уфолог также говорит о том, что все здания тайного инопланетного города построены из материалов, которые не известны современной науке, они пропускают солнечный свет и препятствуют проникновению радиации.

NASA пока никак не прокомментировало открытие Скотта Уоринга, но многие пользователи Сети согласны с его выводами.