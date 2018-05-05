Шарлиз Терон не хочет быть многодетной матерью

На прошлой неделе состоялась премьера нового фильма «Талли» в котором главную роль сыграла Шарлиз Терон. Для съемок она изменилась до неузнаваемости не только с помощью профессиональных стилистов. Актриса набрала более 20 килограмм для роли матери одиночки живущей в одном из провинциальных городов Америки. В рамках продвижения фильма Шарлиз посещает телевизионные шоу, а ведущие узнают о реальной семейной жизни оскароносной актрисы.



Одним из пунктов назначения стало популярное «Шоу Эллен Дедженерес», на котором актриса рассказала не только о проблемах в отношениях между детьми, но и о материнстве в целом. Шарлиз признается, что роль многодетной матери — это не ее. «Не понимаю многодетных родителей и давно решила, что этот формат мне не подходит. Я никого не осуждаю, ведь им явно нравится такая модель семьи. Но это точно не мое».

Шарлиз одна воспитывает дочь Августу и сына Джексона. Появление малышей в жизни актрисы поменяло ее в лучшую сторону, но актриса признается, что еще предстоит работа над характером. «С появлением детей я стала терпеливее, хотя в целом я очень эмоциональный человек. Но я понимаю, что ради детей я должна сдерживать себя».



«В последний раз, когда я здесь была, Августе было 1,5 года, а Джексону — пять. Раньше старший мог сказать: «Давай сделаем это», а младшая легко соглашалась. Их отношения были такими спокойными, красивыми и нежными, что заставляло меня плакать каждый день», — призналась она.

Но дети растут и меняются, поэтому теперь идиллии в семье Терон пришел конец. «Сейчас я плачу уже по другой причине. Моей младшей дочери уже почти три года, и она уже перестала так легко соглашаться со старшим братом. Теперь в нашем доме каждый день словно война», — поделилась она.

Эллен также спросила у актрисы о фильме «Талли», который не так давно вышел на экраны с Терон в главной роли. Для съемок в этой картине Шарлиз пришлось набрать 20 с лишним килограммов. «Фильм посвящен тому, как сегодня выглядит родительство. Для меня так странно, что сейчас, когда есть столько информации относительно всего, в вопросах воспитания по-прежнему очень много стигматизации. Мы просто не говорим о многих вещах, через которые проходят родители. Но матери проходят через это каждый день, они беременеют, набирают вес, а затем им требуется полтора года, чтобы его потерять. А если им не удается это сделать, их начинают критиковать. Соглашаясь на роль матери троих детей, я чувствовала большую ответственность и в личном, и в профессиональном плане», — заключила она.