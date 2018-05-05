Штаб Навального и «Открытая Россия» разошлись в данных о задержаниях в Красноярске

Региональный координатор движения «Открытая Россия» Руслан Руденко сообщил о задержании «десятка с лишним человек», участвовавших в акции «Он нам не царь» в Красноярске. Штаб организовавшего акцию оппозиционера Алексея Навального при этом утверждает, что задержаны по меньшей мере 50 человек, передает «Интерфакс».

Издание «Сибирь. Реалии» и вовсе сообщало о более 150 задержанных. По данным этого СМИ, среди тех, кого забрали в полицию, оказались и «случайные прохожие».

#ОнНамНеЦарь #Красноярск pic.twitter.com/Ll81abQp9C

— Вечная Мерзлота (@Karpovakv) 5 мая 2018 г.

«В автозаке оказался и известный красноярский бизнесмен и телеведущий Владимир Перекотий. Он снимал происходящее на телефон и спросил у полицейского несколько раз, что нарушили люди, которые просто шли по своему городу. После этого Перекотий также оказался в спецмашине», — пишет издание.

#ОнНамНеЦарь #Красноярск pic.twitter.com/sjr5S4ziuS

— Вечная Мерзлота (@Karpovakv) 5 мая 2018 г.

Штаб Навального в Красноярске утверждает, что их задержанный сотрудник Даниил Маркелов был избит в отделении полиции, после чего ему угрожали и разбили смартфон.

Проведение акции «Он нам не царь», направленной против президента РФ Владимира Путина и приуроченной к его инаугурации (7 мая), в Красноярске не было согласовано с городскими властями, как и последующее шествие.

На этот раз повеселее прошло, но весело не всем #ОнНамНеЦарь #задержания #Красноярск pic.twitter.com/T6PGilr37B

— Mithrill Russia (@mithrill_ru) 5 мая 2018 г.

Ранее штаб Навального сообщил о задержании около 75 человек в Якутске, где организаторы акции также не согласовывали ее с администрацией города. По оценке местных СМИ, якутская полиция задержала почти всех участников митинга.