Швеция легко и крупно обыграла Беларусь в первый день чемпионата мира

Швеция уверенно разгромила сборную Беларуси в первом для обеих команд матче чемпионата мира в Дании.В составе белорусской команды в этом поединке дебютировал на официальном уровне бывший игрок сборной Украины форвард Александр Матерухин.Особенно в отчетной встрече у шведов разгулялась тройка Янмарк-Зибанежад-Ракелл. На троих эти ребята набрали 7 (3+4) очков за результативность. А шведский вратарь Магнус Хелльберг оформил «сухарь» и повторил достижение своего коллеги по амплуа из сборной России Василия Кошечкина.