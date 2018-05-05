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Швеция легко и крупно обыграла Беларусь в первый день чемпионата мира


Добавлено: 05 май 2018 в 03:26, Категория: Спорт
Швеция легко и крупно обыграла Беларусь в первый день чемпионата мира
Швеция уверенно разгромила сборную Беларуси в первом для обеих команд матче чемпионата мира в Дании.

В составе белорусской команды в этом поединке дебютировал на официальном уровне бывший игрок сборной Украины форвард Александр Матерухин.
Особенно в отчетной встрече у шведов разгулялась тройка Янмарк-Зибанежад-Ракелл. На троих эти ребята набрали 7 (3+4) очков за результативность. А шведский вратарь Магнус Хелльберг оформил «сухарь» и повторил достижение своего коллеги по амплуа из сборной России Василия Кошечкина.

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Добавлено: 05 май 2018 в 03:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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