Сирия призывает мир открыть глаза: Удар коалиции убил 25 человек

Военная авиация США и их союзников нанесли удар по маленькому сирийскому городу Эль-Фадыль, в результате которого погибло 25 местных жителей, среди них было 10 детей. Однако глава Минобороны Британии признал факт гибели одного человека.

Западные СМИ по-прежнему замалчивают информацию об истинных последствиях атаки.

В среду, 2 мая, министр обороны Британии Гэвин Уильямсон признал гибель одного мирного жителя в ходе операции королевских ВС против террористов ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) на территории Сирии. Это признание подтверждает факт жертв среди мирного населения страны в результате атаки коалиции, однако число погибших Уильямсон значительно минимизировал.

Это не первый инцидент с участием США, когда гибнет мирное население Сирии и Ирака. Одни только официальные данные Пентагона указывают на гибель 786 человек в Ираке в 2012 году. По данным портала AirWars, только за период 2018 года число погибших от ударов коалиции по САР превысило 300 человек.

Вопрос о том, почему мировая общественность молчит и куда смотрят правозащитные организации, включая ООН, напрашивается сам собой. Когда мировое сообщество перестанет игнорировать требования законного правительства Сирии о расследовании фактов военных преступлений против сирийцев? Остаются до сих пор открытыми.

Западные СМИ и крупнейшие гуманитарные организации по большей части находятся под влиянием официальной позиции Вашингтона, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. При условии что все действия идут с оглядкой на американское правительство, не стоит рассчитывать на прозрачность данных организаций и ожидать честности и справедливости в публикациях СМИ.

Произошел очередной удар американских ракет по сирийской земле, погибли гражданские, а западные СМИ замолчали трагедию, как и мировое сообщество, которое никак не отреагировало на инцидент. Политолог считает, что объяснение этому вполне простое: заявление о гибели среди мирного населения разрушит миротворческий образ США и их союзников. Миф о борьбе коалиции с террористами во благо народа сразу разрушится, если на Западе заговорят не о точечных ударах по боевикам, а про ракеты, направленные на мирное население. Это говорит о том, что существует жесткая цензура как со стороны правительств, так и самих СМИ и правозащитников.

Эксперт выразил уверенность, что реальная причина размещения американских войск в САР совершенно отличается от официальной версии. Вашингтон обвиняет Башара Асада в том, что он якобы ведет войну против своего народа, однако именно американцы убивают мирное население Сирии. Америке интересно пребывание в САР исключительно из своих корыстных побуждений. Для Белого дома важно установить контроль над значительным нефтяным регионом. Северо-восточная часть необходима США из-за нефтяных месторождений именно поэтому там ведутся активные действия по расчленению САР и отторжению богатой части страны, резюмировал Шаповалов.