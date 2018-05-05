Ситуация на КПВВ: на «Новоторицком» и «Гнутово» небольшие очереди

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 10/70;
КПВВ «Марьинка» — 10/50;
КПВВ «Новотроицкое» — 20/30;
КПВВ «Гнутово» — 30/20.
Всего за прошлые сутки через КПВВ проследовало более 34 000 человек и 4,8 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7550 человек и 1040 транспортных средств;
«Марьинка» — 8156 человек и 1608 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6806 человек и 1360 транспортных средств;
«Гнутово» — 3609 человек и 885 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 7880 человек.