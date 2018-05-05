СМИ узнали о задержании почти всех участников акции Навального в Якутске

Глава штаба Алексея Навального Анатолий Наговицын сообщил, что полиция Якутска задержала 75 участников организованной оппозиционером акции «Он нам не царь» — то есть почти всех собравшихся на митинг в преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина (она состоится 7 мая).

По словам Наговицына, «ао время задержания сотрудники МВД активно применяли физическую силу», после чего «два заранее подготовленных ОМОНом автобуса оказались полностью заполнены людьми», которых доставили в отделение полиции «Якутское», сообщает издание «Сибирь. Реалии».

В Якутске несанкционированная акция сторонников Навального закончилась массовыми задержаниямиhttps://t.co/9tAQreM92V pic.twitter.com/2WBrxrOfOe

— Якутск.Ru (@YakutskRu) 5 мая 2018 г.

Полиция Якутска пока не подтвердила информацию о задержании сторонников Навального.

Акция «Он нам не царь» проходит сегодня в более 90 городов РФ. По словам Навального, она направлена «против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония».

«Первый митинг прошел во Владивостоке. «Несколько сот человек вышли, всё прошло мирно, без задержаний», — говорится на странице канала Навальный LIVE в Twitter.

Московские власти не согласовали заявку сторонников Навального на проведение акции в центре города, предложив заменить ее шествием на 350 метров вне Садового кольца — по улице Маши Порываевой — и митингом на проспекте Академика Сахарова (по такому маршруту проходила согласованная акция в защиту мессенджера Telegram и свободы интернета). Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального отказался от предложения мэрии Москвы, и она официально запретила проведение акции.