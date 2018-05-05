Сотрудники СБУ нашли в Донецкой области российское оружие

Сотрудники военной контрразведки СБУ нашли на Донбассе российский беспилотник, реактивный пехотный огнемет «Шмель» и ряд других боеприпасов.

По данным ведомства, вблизи поселков Железная Балка и Павлополь в Донецкой области правоохранители изъяли из тайника реактивный пехотный огнемет «Шмель».

Кроме того, оперативники обнаружили малый разведывательный беспилотный летальный аппарат, находящийся на вооружении подразделений ВС РФ. Также, в заброшенном здании в поселке Камышное в Луганской области оперативники спецслужбы обнаружили ручную оборонительную ударно-дистанционную гранату РГО-1, три запала к гранатам РГО и четыре мины МОН-50.

По информации экспертов, таких моделей средств поражения нет на вооружении в украинских военных.

Правоохранители привлекли найденные материалы к открытым уголовным производствам в качестве доказательств российского присутствия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.