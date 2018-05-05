СРОЧНО: Оппозиция напала на ОМОН и казаков, Навальный задержан, начались столкновения (ВИДЕО)

На Пушкинской площади в Москве начались столкновения между сторонниками и противниками оппозиционного блогера Алексея Навального.

Также, по сообщениям очевидцев, оппозиционеры напали на казаков и ОМОН. В результате двое казаков получили травмы головы.

«Наш корр с Пушкинской площади сообщает, что в ОМОН полетели камни», — пишет военкор КП.ру Александр Коц.

Самого же Навального задержали через несколько минут после его появления на митинге. Полицейские буквально донесли блогера до автозака, поскольку он оказывал активное сопротивление.