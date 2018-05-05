Стратегические ракетчики определили лучший расчёт БЛА

В конкурсе на лучший расчет беспилотного летательного аппарата (БЛА) первое место заняли военнослужащие, представляющие Тейковское ракетное соединение, дислоцированное в Ивановской области.

В тройку призеров вошли также расчеты РВСН из Новосибирской области и Республики Марий Эл.

Конкурс на лучший расчет БЛА проводился в Калужской области.

В соревнованиях принимали участие военнослужащие подразделений охраны и обороны из ракетного полков соединений РВСН, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины (БПДМ) «Тайфун-М», оснащенные беспилотными летательными аппаратами «Элерон-3».

В мастерстве использования БЛА соревновались команды (шесть расчетов), занявшие призовые места в ракетных объединениях. В ходе конкурса им предстояло провести воздушную разведку местности, обнаружить условную диверсионно-разведывательную группу, а затем отслеживать ее действия в реальном времени.

За несколько лет во все перевооружаемые ракетные соединения РВСН поступило около 50 беспилотных летательных аппаратов в составе БПДМ «Тайфун-М». Среди них – оснащённые подвижными грунтовыми ракетными комплексами Тейковское, Новосибирское, Тагильское и Йошкар-Олинское соединения.