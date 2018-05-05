Суд наложил арест на недвижимость сына Арсена Авакова

Соломенский суд Киева арестовал квартиры, парковочные места и акции сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, подозреваемого в причастности к растрате госсредств и фигуранта «дела рюкзаков для МВД».Решение было вынесено 4 мая судьей Виктором Фоминым.

«По данным следствия, в 2015 году подозреваемые организовали закупку рюкзаков для МВД Украины без необходимости по цене, которая была существенно выше среднерыночной. Товар не был поставлен вовремя и не отвечал требованиям, установленным МВД Украины, что подтверждено выводами судебной товароведческой экспертизы», — сообщает пресс-служба НАБУ.

«Речь идет о трех машиноместах и квартире в Киеве по вул. Протасив Яр, 8, а также квартире в Харькове по ул. Мироносицкая, 22. Кроме того впервые наложен арест на 43,7% акций Авакова в ЗАО «Инвестор», — говорится с ообщении.

Сторона защиты может подать апелляцию на соответствующее решение.