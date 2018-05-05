Суд в Киеве арестовал имущество сына главы МВД Украины

Ведомство наложило арест на квартиры и акции сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра. Об этом сообщило издание «Судебный репортер».

Также арестованы места на парковке для машин в Киеве.

Прошлой осенью Александра Авакова обвинили в трате 14,5 миллионов гривен из госбюджета. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) полагает, что сын министра убедил заместителя отца Сергея Чеботаря купить партию рюкзаков для МВД у фиктивной организации.

Товар ведомство получило, но низкого качества и по завышенной цене. Авакова-младшего задержали, имущество арестовали. Суд позднее освободил подозреваемого, обязав носить электронный браслет.