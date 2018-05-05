Толстой посоветовал не гадать о новом премьере, а дождаться решения Путина

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал россиян не пытаться угадать, кого президент России Владимир Путин предложит на пост в качестве председателя правительства, а дождаться непосредственно его решения.

Парламентарий отметил, что любые предположения сейчас - это лишь «домыслы». Последнее слово будет в любом случае за российским лидером. По его мнению, ни один эксперт не может назвать главного кандидата со стопроцентной уверенностью.

«Поэтому предлагаю не играть в угадайку, а просто дождаться, пока президент назовет его. Так или иначе я более чем уверен, что это будет достойный человек», — добавил Толстой.