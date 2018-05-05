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Торговая война между США и Китаем — шанс для России


Добавлено: 05 май 2018 в 00:28, Категория: Экономика
Торговая война между США и Китаем — шанс для России

Замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил, что на фоне торговой войны между США и Китаем, у Москвы появилась возможность развития экономического сотрудничества с Пекином прежде всего, по сельскохозяйственной продукции.

«Мы в принципе противники торговых войн, размахивания санкционной «дубиной», но открывающихся возможностей, естественно, упускать не будем», — сказал он. Моргулов уточнил, какие именно перспективы развития в сфере поставок российской сельхозпродукции на китайский рынок могут открыться.

«Тенденция роста объемов двусторонней торговли на данном направлении проявилась еще до обострения китайско-американских торговых противоречий, — продолжил дипломат. — Теперь складываются условия выхода профильной кооперации на еще более высокий уровень».

3 апреля стало известно о решении Вашингтона ввести дополнительные 25%-ые пошлины на 1300 наименований импортируемой из Китая продукции. Общая стоимость такого импорта составляет $50 млрд.

В ответ со стороны Китая 25%-ые пошлины распространились на американские автомобили, бобы и другую продукцию сельского хозяйства — всего 106 наименований товаров.


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Добавлено: 05 май 2018 в 00:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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