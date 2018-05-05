Трамп расстроен: Билл Гейтс отказался стать советником по науке

Президент США Дональд Трамп фото: Fotobank / GettyImagesЗдорово, если величайшие умы человечества занимают важные государственные позиции. Они, с высоты своего опыта, в состоянии принимать важные и нужные для той или иной отрасли решения.Так подумал и президент США Дональд Трамп, предложив основателю «Microsoft» Биллу Гейтсу стать государственным советником по науке. Однако, предприниматель отказался. Как это было, он рассказал в одном из интервью.Однажды Гейтс и глава государства обсуждали процесс разработки уникальной вакцины от гриппа, на которую создатель «Microsoft» планировал выделить пожертвование в размере 12 миллионов долларов. Трампа эта идея очень воодушевила, он связался с главой Управления по контролю за продуктами и лекарствами Скоттом Готлейбом, чтобы узнать, возможна ли реализация подобной задумки.«Я сказал: "Может, стоит назначить советника по науке?" В ответ Трамп спросил, не хочу ли я им стать. Я ответил, что это будет не самым рациональным использованием моего времени», — рассказал Билл.Позицию советника по науке с 2009 по 2017 годы занимал Джон Холдрен. После президентских выборов и смены власти, на этой должности нет никого.Напомним, ранее мы писали о том, как можно измерить уровень глюкозы без уколов.