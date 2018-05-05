Трогательные кадры: Российские военные с подаркам из Чечни посетили детей-инвалидов в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО)

Российская военная полиция и офицеры Центра по примирению враждующих сторон 2 мая 2018 года посетили школу-интернат для детей с ограниченными возможностями в районе Мартини города Алеппо.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Военнослужащие доставили благотворительную помощь от Общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова.

Юные воспитанники с различными врожденными заболеваниями получили школьные принадлежности, спортивный инвентарь, одежду и обувь.

В благодарность дети-инвалиды устроили концерт для российских военных, где с неподдельным старанием показали умение петь и танцевать. Генерал-майор Сергей Попов, под чьим руководством проходила благотворительная акция, подчеркнул, что «Россия сделает все возможное в восстановлении и поддержании мира на сирийской земле».