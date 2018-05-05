В Киеве пойман серийный брачный аферист (ФОТО)

В Киеве задержан мужчина, который обманул десятки женщин и их семьи. Как стало известно, мужчина притворялся богатым бизнесменом, после чего разыгрывал целые истории для того, чтобы выманить деньги у доверчивых девушек.

Как сообщали пресс-служба Нацполиции Киева, к правоохранителям обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника. По словам потерпевшей, в Интернете она познакомилась с молодым человеком, который быстро предложил серьезные отношения и даже брак. Вскоре мужчина вошел в доверие к ее близким и завладел их деньгами. Ущерб потерпевшие оценили почти в 60 тысяч долларов.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве 32-летнего уроженца Молдавии. Позже полицейские установили, что на его счету уже около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей. Мужчина разместил на сайте знакомств объявление о поисках жены.

Желающих устроить личную жизнь оказалось немало.

На свидание кавалер приезжал на элитных внедорожниках, которые брал в аренду на несколько дней. Кроме этого, апартаменты для встреч снимал в дорогих домах и назывался влиятельным человеком. Когда отношения переходили в совместное проживание, мошенник начинал обирать или же женщину, или ее родных. Для этого предлагал решить серьезные вопросы за деньги.

В последнем случае близким потерпевшей он должен был приобрести мебель итальянского производства и новый внедорожник с последующей регистрацией этого транспорта. И все это — по ценам, значительно ниже рыночных. Как только мошенник получил наличные — он тут же скрылся.