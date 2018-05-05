В Москве задержали около 300 сторонников Навального

На несогласованной акции в центре Москвы задержали порядка 300 человек.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Задержанных доставили в территориальные отделы полиции для разбирательства. Сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности.

Ранее в ведомстве сообщили, что в несанкционированной акции участвовали порядка полутора тысяч человек.

При этом столичная мэрия предлагала провести мероприятие на проспекте Сахарова, но Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти на несанкционированное шествие по Тверской. В мэрии эти призывы расценили как провокацию и заявили, что будут действовать в соответствии с законом. Московская прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушений, а уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.