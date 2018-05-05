В NASA назвали стоимость создания модулей для окололунной станции

Разработка и создание первых модулей для создания окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway обойдутся в 2,7 миллиарда долларов, заявляют в НАСА.

Эта сумма составит половину годовых расходов на содержание Международной космической станции. На проект МКС все партнеры ежегодно тратят суммарно около 5 миллиардов долларов, а общие затраты на строительство и эксплуатацию МКС по состоянию на конец 2016 года превысили 120 миллиардов долларов.

Согласно презентации заместителя исполнительного директора НАСА по пилотируемым программам Марка Гейера, опубликованной на сайте Национальной академии наук США, до конца 2023 года на проект Lunar Orbital Platform — Gateway планируется запросить 2 миллиарда 724 миллиона 300 тысяч долларов.

Согласно представленному им плану финансирования перспективной пилотируемой программы, первые средства в размере 504 миллионов 200 тысяч долларов по разделу Lunar Orbital Platform — Gateway планируется запросить из бюджета США уже в 2019 году.

В эту стоимость входит разработка и создание к 2022 году базового блока будущей станции — Энергодвигательного элемента, а также создание к 2023 году Жилого модуля. Их отправка к Луне планируется на 2022 и 2023 годы соответственно. При этом запуски на ракетах SLS в эту сумму не входят.

В представленном финансовом плане указано также начало создания в 2020 году Логистического и Шлюзового модулей станции. Их запуск планируется за пределами представленного финансового плана — в 2024 году. Стоимость шлюзовой камеры в NASA оценивают в 702,4 миллиона долларов.

Как сообщалось, шлюзовой модуль для Lunar Orbital Platform — Gateway могут предложить построить России.

При этом источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли ранее рассказал, что Соединенные Штаты и их партнеры вынуждают Россию создавать шлюзовой модуль для выходов экипажей в открытый космос по американским техническим стандартам и использовать американский скафандр вместо российского.

При этом ракетно-космическая корпорация «Энергия», которой планируется поручить создание отсека, готова рассмотреть возможность его изготовления за счет США или Европы, если не получит средств из российского бюджета.

Как сообщалось ранее, облик лунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway и участие в ее создании разных стран, в том числе и России, станут понятны в ближайшие месяцы. В переговорах по созданию станции участвуют 15 стран.