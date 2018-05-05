В США состоялся успешный запуск ракеты Atlas V с зондом InSight для исследования Марса.

Отмечается, что запуск ракеты произошел сегодня рано утром на базе Вандерберг в Калифорнии. Новый марсоход будет изучать строение Марса. Название аппарата InSight расшифровывается, как Interior Explorationusing Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport — Изучение внутреннего строения с помощью сейсмологических и геодезических исследований и переноса тепла.

Ученые надеются получить новые данные о формировании планет земной группы, входящих в Солнечную систему. InSight будет замерять тектоническую активность на Марсе и изучать влияние метеоритов на планету.

По данным, миссия должна прибыть на планету 28 ноября. Предположительно, InSight проработает чуть больше одного марсианского года, или 728 земных дней.

Embedded video for В NASA успешно запустили космическую миссию на Марс

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