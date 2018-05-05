В Нижнем Новгороде неизвестный ранил трех полицейских и был убит

В Нижнем Новгороде при проверке документов сотрудниками полиции прохожий выхватил оружие и начал стрелять, а потом скрылся в подъезде жилого дома и забаррикадировался в одной из квартир, передает ТАСС.

Трое полицейских получили ранения, сам нападавший был ликвидирован, поскольку проигнорировал требования стражей порядка сложить оружие и сдаться, продолжая отстреливаться.

«С учетом опасности ситуации адрес был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ России и органами полиции, жильцы эвакуированы», — сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

В сообщении уточняется, что инцидент произошел на улице Академика Павлова накануне днем, 4 мая. Личные данные мужчины не сообщаются, в сводке ФСБ он фигурирует как «неизвестный».

Телеграм-канал Mash сообщает, что жильцы домов на улице Академика Павлова не сразу согласились эвакуироваться, приняв ходивших по квартирам сотрудников ФСБ за мошенников, и звонили в полицию, чтобы сообщить об этом.