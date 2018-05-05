В России появятся корпуса добровольных пожарных

В отдаленных населенных пунктах России появятся «корпуса добровольных пожарных», сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков в ходе посещения 142-й пожарно-спасательной части Ленинградской области.

«Мы формируем корпуса добровольных пожарных в отдаленных сельских поселениях для их защиты от пожаров», — цитирует министра пресс-служба МЧС РФ.

Обучать добровольцев будут профессиональные пожарные, потом они получат все необходимое оснащение для реагирования на экстренные ситуации, включая технику для пожаротушения.

При посещении 142-й пожарно-спасательной части, куда Пучков прибыл вместе со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, глава МЧС проинспектировал подразделение, осмотрел специальное оборудование, поблагодарил пожарных за работу и наградил особо отличившихся сотрудников ведомственными медалями.

«МЧС России на постоянной основе переоснащает все свои подразделения. В гарнизоны поступает и новая техника, и экипировка», — отметил министр.