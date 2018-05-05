В Швейцарии заменили всех сотрудников банка роботами

В залах для обслуживания и за кассы финансового учреждения установили пять роботов, которые заменили собой семь сотрудников. Машины общаются с клиентами с помощью специального интерфейса, который способен принимать деньги, вести отчетности и выполнять прочие обязанности.Авторы эксперимента утверждают, что роботы не могут ошибиться, а также банки экономят на оборудовании, которым пользуются живые сотрудники."Мы видим огромный потенциал машин и настроены очень оптимистично", – заявил член правления St. Galler Kantonalbank Феликс Бушор. Эксперимент продлится до конца мая, затем банк будет решать, оставить ли роботов на постоянной основе или вернуть людей.