Василий Лановой о судьбе Героев, любви к Родине и Зое Космодемьянской

Знаменитый актёр, сопредседатель движения «Бессмертный полк» Василий Лановой горячо поддержал инициативу Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества (РВИО) о создании фильма про Зою Космодемьянскую.

Напомним, что съемки фильма о жизни и подвиге легендарной советской партизанки начнутся в 2018 году на народные пожертвования. Режиссером картины является Егор Кончаловский.

«Я считаю что судьба российских героев должна чествоваться всегда и постоянно. Тем более такая ярчайшая звезда военного подвига как Зоя. То чувство Родины, которое у них — Зои и других героев Войны — было!..

Это была действительно одна из самых ярких страниц для нашего поколения. И это удивительный и ярчайший пример и мужества, и любви к Родине, и бескорыстия», — считает Лановой.

По мнению Василия Ланового, фильм о Зое Космодемьянской особенно нужен сейчас, когда молодое поколение излишне увлечено гаджетами и социальными сетями и тем, что оттуда вещают.

«Помню, как мы детьми ездили на те места, где погибла Зоя, нам показывали памятник… Надо, чтобы новое поколение так же полюбило и уважало ее (Зою Космодемьянскую — ред.), как и наше поколение. Внутренние противоборствующие силы всегда излишне либеральничали, тут ничего не попишешь, но именно в связи с этим обязательно нужна эта тема.

Это (съемки фильма — ред.) необходимо, и необходимо сегодня, чтобы молодежь немножко отвлекать от этих мобильников, к которым они прилипли. Такова, может быть, одна из самых важнейших задач воспитания нашей молодежи», — считает Лановой.

Выдающийся артист также приравнял инициативу Министерства культуры РФ и РВИО в отношении сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны к деятельности движения «Бессмертный полк», сопредседателем которого он является.

«Это (снимать фильм про Зою Космодемьянскую — ред.) необходимо делать. И “Бессмертный полк” весь в конечном счете — это тоже благодарность тому поколению», — отметил Лановой.

Добавим, что внести свой вклад в создание фильма о Зое Космодемьянской может каждый желающий. Все жертвователи будут упомянуты в титрах фильма.

Подробности о сборе пожертвований на фильм о Зое Космодемьянской — http://dar.histrf.ru/p/film-strasti-po-zoe-sbor-narodnykh-pozhertvovaniy/