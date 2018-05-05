ВДВ России воссоздадут 104-ю десантно-штурмовую дивизию

План строительства Воздушно-десантных войск в России предполагает воссоздание 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии к 2023 году, заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Сегодня, когда утверждён план строительства Воздушно-десантных войск до 2030 года, мы должны ожидать, что к 25-летию бригады в 2023 году мы возродим вновь теперь уже 104-ю десантно-штурмовую дивизию, которая планирует разместиться в трёх городах: Ульяновске, Пензе и Оренбурге», — сказал депутат на торжественном митинге по случаю 25-летия передислокации 104-й дивизии из Азербайджана в Ульяновск и 20-летия со дня образования 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Его цитирует ТАСС.

По словам Шаманова, также будет возрождён 345-й полк, отметившийся успешным выполнением боевых задач в Афганистане. «Это будет дань подвигу и героизму этих замечательных людей», — добавил парламентарий.

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