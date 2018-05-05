"Вегас" победил "Сан-Хосе" и вышел вперед в серии Кубка Стэнли

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" на своей площадке нанесли поражение "Сан-Хосе Шаркс" и повели в серии второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 3-2.

Игра, прошедшая в пятницу в Парадайсе, завершилась победой "Вегаса" со счетом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3). В составе хозяев дубль сделал Алекс Тух (25-я и 49-я минуты), еще по шайбе забросили Джеймс Нил (20), Эрик Хаула (29) и Джонатан Маршессо (59). У "Сан-Хосе" отличились Кевин Лабанк (50), Томаш Гертл (52) и Миккель Бёдкер (56).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Вегаса". Шестой матч соперники проведут 6 мая на льду "Сан-Хосе".