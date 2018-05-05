«Вежливые люди» помогли сотням «смертников» собрать чемоданы, отобрали у них оружие и выгнали из Ярмука (ВИДЕО)

Российские военные продолжают депортацию боевиков из самой горячей точки Сирии, в которую превратились южные районы Дамаска.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из окрестностей бывшего палестинского лагеря Ярмук.

С вооружёнными формированиями, контролирующими районы Ялда, Бабила, Сиди-Мигдат, Байт-Сахам на днях было достигнуто соглашение о прекращении сопротивления, сдаче оружия и выезде принявших такое решение боевиков на север страны.

Среди них главной силы были банды «Джебхат ан-Нусры»* — «Хайят Тахрир аш-Шам». Это самая мощная и многочисленная группировка в Сирии после разгрома основных сил ИГИЛ*. Террористы ХТШ также часто становятся смертниками, пытаясь взорвать позиции Сирийской армии.

В районе Ярмук они создавали большие трудности для наступающих сил САА, своим огнём мешая им покончить с главной целью — игиловцами. Но «Вежливые люди» смогли убедить боевиков покинуть эту территорию.

Боевики сдали российским и сирийским военнослужащим 1236 единиц стрелкового вооружения.

Центр по примирению враждующих сторон и бойцы военной полиции Минобороны РФ с соблюдением усиленных мер безопасности двое суток продолжают вывод членов незаконных вооружённых формирований и членов их семей из населённых пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм. В последнем на днях был открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска, через который и выходят сдавшиеся бандиты.

За минувшие сутки через этот гуманитарный коридор вышли 1348 боевиков и членов их семей (506 бандитов и 842 их родственника). Все они колонной из 36 автобусов в сопровождении машин сирийской службы безопасности, автомобилей скорой помощи Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо — в район Аль-Баб.

Оставшиеся члены НВФ приняли решение воспользоваться президентской амнистией, чтобы урегулировать свой статус и вернуться к мирной жизни.

*Запрещенная в РФ террористическая организация