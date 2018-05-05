Вице-спикер Госдумы призвал не играть в «угадайку» про премьера

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой призвал не играть в «угадайку», делая преждевременные предположения по поводу кандидатуры на пост главы правительства РФ, а дождаться, пока решение по этому вопросу примет президент страны.

«Любые предположения относительно того, кто станет новым председателем правительства, — это лишь домыслы, потому что последнее слово в любом случае будет за главой государства, и ни один эксперт, при всем моем уважении, на данный момент не может со стопроцентной уверенностью назвать фамилию главного кандидата на этот пост. Поэтому предлагаю не играть в "угадайку", а просто дождаться, пока президент назовет его», — цитирует Толстого РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в Госдуме готовятся к консультациям с Дмитрием Медведевым как с кандидатом на пост премьер-министра РФ. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что при внесении кандидатуры Медведева Госдума рассмотрит этот кадровый вопрос на заседании 8 мая.