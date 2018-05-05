Видео: в Москве задержали Навального

В Москве во время акции протеста «Он нам не царь», приуроченной к инаугурации президента РФ Владимира Путина, был задержан политик Алексей Навальный.

Эхо Москвы в своем микроблоге в Twitter опубликовало видео задержания, отметив, что силовиками при этом был установлен «новый рекорд скорости».

Видео задержания Навального. Новый рекорд скорости — около 2 минут! pic.twitter.com/qdDRmUv8jj

— Эхо Москвы (@EchoMskRu) 5 мая 2018 г.

Ранее Алексей Навальный объявил о проведении акций перед инаугурацией Путина.

Фото: Meduza