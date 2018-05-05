ВМС США возродят Второй флот на фоне «растущей конкуренции держав»

Американские власти приняли решение возродить Второй флот военно-морских сил США, расформированный в 2011 году, сообщили в ВМС США.

«Наша стратегия национальной обороны чётко дает понять, что мы вернулись в эпоху конкуренции великих держав по мере того, как обстановка в сфере безопасности становится все более сложной. Именно поэтому сегодня мы восстанавливаем Второй флот для ответа на эти изменения», — цитирует ТАСС главнокомандующего ВМС США адмирала Джона Ричардсона.

Ожидается, что Второй флот будет осуществлять оперативное и административное руководство кораблями, самолётами и наземными силами на Восточном побережье США и в северной части Атлантического океана.

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