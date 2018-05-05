Военнослужащий ВСУ застрелен на КПП военной части в Ровно

Полиция Ровненской области сообщает, что в пятницу, 4 мая, в одной из военных частей Ровно от огнестрельного ранения погиб военнослужащий.

Никаких подробностей инцидента в полиции не раскрывают, уточняют лишь, что погибший — 22-летний житель Днепропетровской области. На контрольно-пропускном пункте военной части он получил огнестрельное ранение из автомата Калашникова и погиб на месте.

Тело солдата направили в морг для проведения экспертизы, которая установит окончательную причину смерти, отметили в полиции и добавили, что сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), процессуальное руководство в котором осуществляет военная прокуратура Ровненского гарнизона Западного региона Украины.