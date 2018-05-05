Вторую серию «Простоквашино» за первые часы посмотрели более миллиона человек

На странице группы «Союзмультфильм» в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу вечером выложили вторую серию мультфильма «Возвращение в Простоквашино», которая в первые же часы собрала более миллиона просмотров.

Напомним: первая серия продолжения мультфильма «Трое из Простоквашино» была выпущена «Союзмультфильмом» 3 апреля текущего года. В ней рассказывается о приключении подросшего Дяди Федора, кота Матроскина, пса Шарика, почтальона Печкина и других персонажей.

При этом в мультфильме появляются новые герои, например, младшая сестренка Дяди Федора – Вера Павловна. Уже после выхода первой серии зрители указали создателям мулльтфильма на нестыковку: из предыдущих выпусков известно, что папу зовут Дима, и имя отчество появившейся девочки – Веры Павловны – вызвало много вопросов. Создатели мультика признали, что допустили ошибку, но отметили, что исправлять уже ничего не будут.

Вторая серия «Возвращения в Простоквашино» рассказывает о новых приключениях Дяди Федора, Веры Павловны, Мотроскина, Шарика и Печкина в деревне Простоквашино.