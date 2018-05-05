Наша компания не только дает займы под залог автомобилей, но и осуществляет срочный выкуп транспортных средств по 3-ему Нижнелихоборскому проезду, САО города Москвы.
Мы предлагаем за выкуп автомобилей в Москве до 95% от оценочной стоимости, а сама процедура выкупа авто под залог ПСТ автомобиля занимает не более 30 минут. При всем при том, продавцам гарантируется полная безопасность при расчетах, и им не доводится выстаивать длинные очереди в ГИБДД.
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Процедура срочного выкупа авто проста и состоит из следующих этапов:
- Продавец приезжает к нам и оставляет документы;
- Мы осуществляем оценку автомобиля;
- Продавец получает деньги.
Какие требуются документы для срочного выкупа автомобиля:
А) Общегражданский паспорт продавца;
Б) Паспорт транспортного средства;
В) Генеральная доверенность (если продавец не является владельцем автомобиля);
Г) Свидетельство о регистрации (оно необходимо для того, чтобы мы могли произвести в ГИБДД переоформление транспортного средства);
Д) Комплект ключей от машины.
Наша компания функционирует на рынке срочного выкупа автомобилей уже на протяжении целого ряда лет и имеет незапятнанную репутацию.
Ручаемся своим клиентам, что быстрый выкуп авто в САО осуществляется строго индивидуальным подходом к приобретению автомобиля, абсолютной честностью и открытостью.
Мы максимально быстро и адекватно, полностью соответствующую текущему состоянию рынка произведем оценку стоимости автомобиля. Не потребуются каких-либо дополнительные платежи и комиссии. Денежные расчеты принимаются в любой удобной форме.
Гарантируем проведение процедуры снятия автомобиля с государственного учета нашими специалистами и передачу полного пакета документов, необходимых для предоставления в налоговую инспекцию.