Наша компания не только дает займы под залог автомобилей, но и осуществляет срочный выкуп транспортных средств по 3-ему Нижнелихоборскому проезду, САО города Москвы.

Мы предлагаем за выкуп автомобилей в Москве до 95% от оценочной стоимости, а сама процедура выкупа авто под залог ПСТ автомобиля занимает не более 30 минут. При всем при том, продавцам гарантируется полная безопасность при расчетах, и им не доводится выстаивать длинные очереди в ГИБДД.

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Процедура срочного выкупа авто проста и состоит из следующих этапов:

Продавец приезжает к нам и оставляет документы; Мы осуществляем оценку автомобиля; Продавец получает деньги.

Какие требуются документы для срочного выкупа автомобиля:

А) Общегражданский паспорт продавца;

Б) Паспорт транспортного средства;

В) Генеральная доверенность (если продавец не является владельцем автомобиля);

Г) Свидетельство о регистрации (оно необходимо для того, чтобы мы могли произвести в ГИБДД переоформление транспортного средства);

Д) Комплект ключей от машины.

Наша компания функционирует на рынке срочного выкупа автомобилей уже на протяжении целого ряда лет и имеет незапятнанную репутацию.

Ручаемся своим клиентам, что быстрый выкуп авто в САО осуществляется строго индивидуальным подходом к приобретению автомобиля, абсолютной честностью и открытостью.

Мы максимально быстро и адекватно, полностью соответствующую текущему состоянию рынка произведем оценку стоимости автомобиля. Не потребуются каких-либо дополнительные платежи и комиссии. Денежные расчеты принимаются в любой удобной форме.

Гарантируем проведение процедуры снятия автомобиля с государственного учета нашими специалистами и передачу полного пакета документов, необходимых для предоставления в налоговую инспекцию.