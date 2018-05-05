«Я видел летающую тарелку», – публичное признание экс-президента Бразилии

Экс-президент Бразилии Фернанду Энрике Кардозу в рамках популярного в этой латиноамериканской стране ток-шоу признался в том, что он и его супруга видели летающую тарелку.

Поначалу, как сообщает источник, разговор касался политических и экономических проблем Бразилии, но потом ведущий неожиданно затронул тему инопланетян.

Отвечая на вопрос, Кардозу признался в том, что в далеком 1979 году он и его супруга видели инопланетный корабль в форме летающей тарелки в районе города Форталеза (столица бразильского штата Сеара). По словам бывшего президента, спутать этот странный объект с авиалайнером было невозможно – корабль пришельцев бесшумно парил над морем, излучая приглушенный свет.