Япония потратит 55 миллиардов долларов на создание истребителя — СМИ

Газета Nikkei сообщила, что японские власти хотят потратить 55 миллиардов долларов на разработку и реализацию нового истребителя, так как в 2030 году хотят убрать F-2.

Авторы статьи отмечают, что половина затрат пойдет конкретно на разработку и закупку сотни самолетов, другая часть — на обслуживание и вывод из пользования старой техники.

В публикации сказано, что вероятнее всего сделку заключат с американской корпорацией Lockheed Martin и начнут совместную работу по их проекту. Есть и альтернативный вариант — продвижение собственного проекта Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X), где японская сторона внесет больший вклад в работу.

Ранее в Японии изучили возможности вертолетоносца «Идзумо» при взлете и посадке истребителей F-35B. После этого собираются рассмотреть некоторые минусы конструкции судна.