За оскорбление россиян в Вильнюсе будут судить чиновника

Сотрудника мэрии Вильнюса, ответственного за общественный порядок, привлекли к уголовной ответственности за публичное оскорбление россиян.

Как сообщает Delfi, прокуратура выдвинула Дарюсу Келу обвинения и уже передала дело в Вильнюсский участковый суд.

Келу обвиняют в связи с комментариями, которые он ранее написал к статям о военном конфликте на Донбассе и российских военных учениях в Калининградской области.

В комментарии в феврале 2017 года Кела писал, что Россия — враг Литвы и всего мира, страна нищеты, голода и неудачников, и она будет уничтожена. В других комментарии он называл русских «кацапами», а Россию — «вонючим фашистским государством, которым руководит олигарх фюрер Путин».

В одном из комментариев он радуется, что на востоке Украины «были убиты кацапы, которые убили тысячи людей, поэтому сейчас телами кацапов в Украине засеяны поля, их не убирают, они там гниют на поле боя, но есть от них и одна польза — трупы солдат выродившейся России удобряют украинскую землю».

Он также писал, что «от кацапа другой пользы и быть не может», поэтому Россия, которая оккупировала Украину — это «выродившийся поставщик трупов для Украины, а основной заказчик этих трупов — преступный фюрер Путин».

По словам прокурора, Кэла не только насмехается над россиянами по национальному признаку, но и унижает их.