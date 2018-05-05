Жамнов: тренеры сборной России будут следить за восстановлением Гусева

КОПЕНГАГЕН, 5 мая – РИА Новости, Александр Рогулев. Тренеры сборной России по хоккею возьмут на контроль восстановление форварда национальной команды Никиты Гусева, сообщил старший тренер российской сборной Алексей Жамнов.

В субботу Гусев, пропустивший последние полторы недели из-за болезни, прилетел в Копенгаген для участия в чемпионате мира.

"Никита прилетел, сейчас приедет в гостиницу, будем за ним наблюдать. Посмотрим, как будет восстанавливаться, по его участию в тренировке завтра сказать не могу. Конечно, он не готов играть, он только прилетел. Будем следить, доктора будут смотреть, как пройдет его адаптация к тренировкам. Все будет шаг за шагом", - сказал Жамнов журналистам.

Ранее пресс-служба российской команды сообщили РИА Новости, что первую ледовую тренировку с национальной командой Гусев проведет не ранее понедельника.

Сборная России стартовала на чемпионате мира в пятницу с победы над французами (7:0). В следующем матче группового этапа россияне в воскресенье сыграют против австрийцев.