11-летняя дочь Анны Николь Смит Дэннилин посетила Kentucky Derby со своим отцом Ларри Биркхедом

Дэннилин и Ларри Биркхед

Начиная с 2010 года Ларри Биркхед на знаменитое Kentucky Derby (скачки) берет с собой свою дочь Дэннилин. Можно сказать, что посещение этого старшейшего спортивного мероприятия стало их семейной традицией.

В этом году 11-летняя дочь бывшей модели Playboy Анны Николь Смит снова появилась на красной ковровой дорожке, как и подобает юной леди, пришедшей на мероприятие такого уровня, в платье и шляпе. На этот раз Дэннилин отдала предпочтение белому и голубому цветам и надела шелковый наряд от Lesy Boutique и шляпу, украшенные цветами, босоножки той же цветовой гаммы и белые перчатки. Дополнила свой образ девочка колье с синими камнями и браслетом. Ее отец, впрочем, как и всегда, свою дочь поддержал и появился на мероприятии в костюме в голубую клетку от Nick Graham и тех же оттенков галстуке и нагрудном платке.

Дэннилин и Ларри Биркхед

Выглядели отец и дочь очень счастливыми. Дэннилин, которая, к слову, сейчас носит брекеты, ничуть этого не стеснялась и с удовольствием позировала фотографам на красной ковровой дорожке, вовсю им улыбаясь.

Дэннилин Биркхед

Как в прошлом году отметил Биркхед, это спортивное мероприятие для него имеет большое значение и в личном плане, так как именно на вечеринке по случаю Дерби он в 2003 году и встретил мать Дэннилин Анну Николь Смит. Она, напомним, скончалась в 2007 году от передозировки антидепрессантами (Дэннилин тогда было всего пять месяцев).

Дэннилин и Ларри Биркхед