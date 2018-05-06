Ад под Дамаском: ВКС и САА атакуют, в Ярмуке страшная вонь от сотен разлагающихся боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+)

Военкор «Русской Весны» продолжает вести репортаж из самой горячей точки Сирии, в которую превратились южные пригороды Дамаска.

Сирийская армия и палестинские ополченцы из «Лива аль-Кудс» на днях разрезали надвое котёл ИГИЛ*.

С тех пор Вооружённые силы САР и палестинцы штурмуют лагерь Ярмук и важный район Хаджар Аль-Асвад с нескольких направлений, метр за метром вытесняя террористов с их позиций. Вопреки сообщениям арабских СМИ, больших продвижений в последние 2 дня не было и уж тем более не взят Хаджар Асвад.

ВКС России и ВВС Сирии наносят удары по укрепрайонам банд в руинах, множество боевиков похоронены ударами авиации и артиллерии.

Над районом стоит страшная вонь от сотен разлагающихся тел боевиков, погребённых под обломками зданий.

В тоже время продолжается депортация боевиков оппозиции из лагеря Ярмук и Хаджар Аль-Асвада в провинции Алеппо и Идлиб.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж военкора «Русской Весны» из бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук.

Зенитная установка «Шилка» — эффективное скорострельное оружие для боёв в руинах. Она обшита защитой от кумулятивных зарядов РПГ и ПТРК.

Авиация постоянно бомбит руины, чтобы войска избежали жертв при продвижении.

Террорист уничтоженный взрывом бомбы, разрушившей его позицию.

Сирийская батарея РСЗО «Голан» — грозное оружие, которое наносит мощные удары по руинам, в которых прячутся террористы.

В эту ракетную установку «Голан» попала очередь, одни боец получил ранение, машина в строю.

Танк Т-62 также обшит защитой от кумулятивных зарядов РПГ и ПТРК.

Сирийские танкисты отдыхают между боями.

По этим улицам продвигаются солдаты, зачищая каждый закоулок.

Бойцы палестинского ополчения «Лива аль-Кудс» много лет воюют на стороне Башара Асада, изгнав террористов они пытаются вернуть мир в свой дом, которым для них стала Сирия.

Гле-то там прячутся террористы ИГИЛ*.

Танк САА стоит в ожидании боя.

*Запрещенная в РФ террористическая организация