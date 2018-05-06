Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Швейцарии

Акция «Бессмертный полк» впервые прошла пятого мая в Женеве. В шествии приняли участие более 200 человек.

Жители Женевы прошли с портретами своих близких — ветеранов Великой Отечественной волны и тружеников тыла по набережной Женевского озера до площади Наций.

В акции приняли участие жители СНГ, проживающие в Швейцарии. Они делились воспоминаниями родственников-ветеранов о войне и пели патриотические песни, сообщает ТАСС.

Девятого мая акция «Бессмертный полк» пройдет в швейцарском городе Базеле. Участники шествия возложат венки к могиле советских воинов.