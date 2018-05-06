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Новости » Новости на сегодня » Американские самолёты провели разведку возле российских границ (КАРТА)
Американские самолёты провели разведку возле российских границ (КАРТА)
Добавлено: 06 май 2018 в 02:26, Категория: Новости на сегодня
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Автор: Анатолий Васильев
Добавлено: 06 май 2018 в 02:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna
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